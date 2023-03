Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Vitor Roque: 'Non gioco per il Barcellona… per ora': Vitor Roque commenta le voci di mercato sul Barcellona. L'atta… - ReinoBlaugrana : Camisetas a 2k de Euros JAJSJSJSJS. Laporta financiando la compra de Vitor Roque ??? - BenedetaHaxhiaj : RT @Abu_1274: @HS_Jona2 @BarcaTimes @gerardromero Messi VITOR ROQUE ???? FERRAN FATI ?? - Abu_1274 : @HS_Jona2 @BarcaTimes @gerardromero Messi VITOR ROQUE ???? FERRAN FATI ?? -

... potrebbe essere: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militao, Ibanez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e. Per Ibanez l'...Commenta per primo Nell'ultima edizione del Sudamericano Sub - 20 c'è stato un giocatore che ha rubato l'occhio agli scout del Barcellona. È il centrocampista uruguaiano Fabricio Diaz , per il quale ...Commenta per primo Intervistato in Brasile, l'attaccante classe 2005 dell'Athletico Paranaense e obiettivo di mercato del Milan ,, ha confermato l'interesse di tanti club su di lui, ma ha anche raccontato che il suo sogno non sarebbe il club rossonero, bensì il Barcellona. 'Cerco di dare il massimo all'Athletico. So ...

Vitor Roque: “Futuro Viene prima il presente. Non ho un club preferito” Alfredo Pedullà

Vitor Roque, attaccante brasiliano classe 2005 dell’Athletico Paranaense, ha rilasciato un’intervista ad AS. Il ragazzo, fresco di convocazione nella Nazionale verdeoro, è uno dei talenti più ...Ventilado no Barcelona, Vitor Roque diz estar focado no presente no Athletico-PR. / JUAN PABLO PINO/GettyImages Após Endrick, prodígio do Palmeiras negociado com o Real Madrid, mais uma promessa do ...