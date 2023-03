Visnadi: «Inter, non so se Sarri si sarebbe adattato. Inzaghi? No rimpianti» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Resta sulla graticola Simone Inzaghi, specialmente dopo la sconfitta contro la Juventus. Proprio del tecnico nerazzurro ha parlato il giornalista Gianni Visnadi sulle frequenze di Radio Sportiva, tornando anche sulla scelta presa la scorsa stagione. PARAGONE – Dopo l’addio di Antonio Conte, al bivio se scegliere tra Simone Inzaghi o Maurizio Sarri, l’Inter prese la prima strada. Di questo ha parlato il giornalista Gianni Visnadi: «Non so se Sarri si sia adattato a Lotito e quindi si sarebbe adattato anche al mercato dell’Inter fatto quasi esclusivamente di parametri zero. Sicuramente è un costruttore e, dove ha avuto il tempo di farlo, ha dimostrato di potercela fare e di saperlo fare. Se dobbiamo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Resta sulla graticola Simone, specialmente dopo la sconfitta contro la Juventus. Proprio del tecnico nerazzurro ha parlato il giornalista Giannisulle frequenze di Radio Sportiva, tornando anche sulla scelta presa la scorsa stagione. PARAGONE – Dopo l’addio di Antonio Conte, al bivio se scegliere tra Simoneo Maurizio, l’prese la prima strada. Di questo ha parlato il giornalista Gianni: «Non so sesi siaa Lotito e quindi sianche al mercato dell’fatto quasi esclusivamente di parametri zero. Sicuramente è un costruttore e, dove ha avuto il tempo di farlo, ha dimostrato di potercela fare e di saperlo fare. Se dobbiamo ...

