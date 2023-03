Visite dei parenti in ospedale, ‘Cittadinanza Attiva’ scrive alla direttrice del San Pio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla direttrice dell’ospedale San Pio, Maria Morgante, a firma dell’associazione ‘Cittadinanza Attiva – Tribunale dei Diritti del Malato’. Tema della discussione, le Visite dei parenti alle persone ricoverate presso l’Azienda Ospedaliera. Di seguito il testo: “L’Associazione Cittadinanza attiva -Tribunale dei diritti del Malato si permette di inviare la nota allegata che se di interesse della vostra testata vi si chiede di pubblicare. Nel farci portavoce delle richieste dei tanti familiari che hanno parenti ricoverati in ospedale e che non possono accedere per le prescrizioni covid, abbiamo raccolto storie di parenti, spesso di genitori molto anziani o di nonni, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera inviatadell’San Pio, Maria Morgante, a firma dell’associazioneAttiva – Tribunale dei Diritti del Malato’. Tema della discussione, ledeialle persone ricoverate presso l’Azienda Ospedaliera. Di seguito il testo: “L’Associazione Cittadinanza attiva -Tribunale dei diritti del Malato si permette di inviare la nota allegata che se di interesse della vostra testata vi si chiede di pubblicare. Nel farci portavoce delle richieste dei tanti familiari che hannoricoverati ine che non possono accedere per le prescrizioni covid, abbiamo raccolto storie di, spesso di genitori molto anziani o di nonni, ...

