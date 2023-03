Visco “Rallentamento dell’economia mette e rischio la stabilità”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il, attuale e prospettico dell’attività economica globale, comporta un aumento dei rischi per ladel sistema finanziario”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, nel corso di un’audizione in commissione Finanze alla Camera. Per tutelare ladel sistema finanziario “all’esercizio dei poteri di vigilanza microprudenziale si aggiungono le politiche macroprudenziali per l’identificazione e il governo dei rischi sistemici”, ha spiegato. Bankitalia, sottolinea, “utilizza un sistema di indicatori quantitativi, tra cui l’andamento del credito, lo scostamento dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e Pil, i tassi di disoccupazione e di inflazione”. Bankitalia “concorre alle decisioni di politica monetaria ...