Viscidi: «Gli allenatori dei ragazzi danno troppo peso al possesso palla, non insegnano la profondità» (Di mercoledì 22 marzo 2023) In un’intervista a La Stampa, Maurizio Viscidi, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili della Figc spiega quali sono, secondo lui, i motivi per cui in Italia non ci sono più attaccanti. Viscidi attribuisce la colpa ai metodi di allenamento. «Non è una questione di talento sparito e non si può parlare di vuoto generazionale. Quella che va corretta è la metodologia di allenamento nell’età dove il giocatore viene fuori. A 15, 16 anni vediamo ragazzi che promettono, ma, poi, è come se fermassero il loro processo di crescita per mancanza di conoscenze: al traguardo arrivano i centrocampisti, per le punte il discorso si complica». Viscidi spiega: «I tecnici delle giovanili allenano i primi settanta metri, non gli ultimi trenta. Pensano al lavoro di squadra, non alla specificità del ruolo: li sento dire “faccio il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) In un’intervista a La Stampa, Maurizio, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili della Figc spiega quali sono, secondo lui, i motivi per cui in Italia non ci sono più attaccanti.attribuisce la colpa ai metodi di allenamento. «Non è una questione di talento sparito e non si può parlare di vuoto generazionale. Quella che va corretta è la metodologia di allenamento nell’età dove il giocatore viene fuori. A 15, 16 anni vediamoche promettono, ma, poi, è come se fermassero il loro processo di crescita per mancanza di conoscenze: al traguardo arrivano i centrocampisti, per le punte il discorso si complica».spiega: «I tecnici delle giovanili allenano i primi settanta metri, non gli ultimi trenta. Pensano al lavoro di squadra, non alla specificità del ruolo: li sento dire “faccio il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Viscidi: «Gli allenatori dei ragazzi danno troppo peso al possesso palla, non insegnano la profondità» A La Stamp… - elenadef_ : Non è tanto il capo perché alla fine è solo un coglione, ma gli stronzi viscidi ratti che lavorano con me - LauraDonati11 : @BettyLaRosa13 @GrandeFratello Guarda che noi Oriele abbiamo sempre difeso Nikita dagli atteggiamenti viscidi e sub… - GVCCILOUIS : @NamorIvan @AuroraBova3 Sessualizzate ogni tanto. Ma se letteralmente ogni giorno che metto piede fuori casa ricevo… - g_effe : @Vale22046 @MariaGiuliaDelf @LIntelligente In Italia non è cambiato granché. Gli impiegati non hanno assolutamente… -