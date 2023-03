Vip assenti in studio al GFVip: Elenoire Ferruzzi si espone. Ecco cosa ha svelato (FOTO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Elenoire Ferruzzi risponde ad un fan riguardo i vip assenti in studio al GFVip: Ecco cosa è emerso dalle sue parole Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia si è conclusa lo scorso ottobre, in breve tempo la gieffina è entrata nel cuore di tantissimi italiani. La Ferruzzi con successo continua a girare l’Italia partecipando a numerosi eventi per incontrare i suoi fan e sostenitori. Dopo il reality show Elenoire ha seguito il reality show in studio insieme agli altri ex gieffini. Leggi anche –> Zengavò tornano in Tv per una speciale sfida. Rosalinda: “Siete pronti?” ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)risponde ad un fan riguardo i vipinalè emerso dalle sue paroleè stata una delle concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia si è conclusa lo scorso ottobre, in breve tempo la gieffina è entrata nel cuore di tantissimi italiani. Lacon successo continua a girare l’Italia partecipando a numerosi eventi per incontrare i suoi fan e sostenitori. Dopo il reality showha seguito il reality show ininsieme agli altri ex gieffini. Leggi anche –> Zengavò tornano in Tv per una speciale sfida. Rosalinda: “Siete pronti?” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - ShootersykEku : Da #Giacalone a #Sileri,da #Bassetti a #Galli,da #CecchiPaone a #Brindisi a #Veronica a #Pregliaschi a VIP venduti… - Novella_2000 : Ex vipponi assenti in studio, chi c’è dietro la decisione: la rivelazione #gfvip - infoitcultura : GF Vip 7, ex vipponi assenti in studio: chi c’è dietro la scelta -