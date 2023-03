Vinitaly | in arrivo 1 000 top buyer | da governo faro su cultura e salute

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Business innanzitutto grazie ad una campagna incoming senza precedenti con oltre 1.000 topda 68 paesi, +43% sul 2022. Il grande ritorno dell’Asia con Cina e Giappone e delegazioni record dagli Usa, dal Canada, dal Sud America e Nord Europa. Sarà questa l’impronta della 55esima edizione di, che si svolgerà dal 2 al 5 aprile a Veronafiere. Una edizione che raccoglie i frutti dei numerosi e importanti roadshow all’estero realizzati con Ice Agenzia e che punta sempre più alla internazionalizzazione. Grande attesa per il ritorno della Cina che, dopo i lockdown e i divieti prolungati, è pronta a riprendersi il proprio status di colosso emergente con 130 responsabili acquisti atra i quali i primi venti importatori nazionali per volume e valore, i principali gruppi di primo livello dell’horeca e le ...

Una iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della direzione del Museo degli Uffizi a Firenze