(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'attore francese in copertina su Vanity Fair: dopo avere imparato che «famiglia allargata» significa «muoversi in equilibrio su una fune», racconta la sua nuova saggezza («non aspettate banane sotto un mango»). E su Monica Bellucci dice che…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2_Dean_2 : RT @WomanWindow: Monica Bellucci and Vincent Cassel. - VanityFairIt : Ha interpretato ogni ruolo, dal gangster al moschettiere del re, dal ladro all'imperatore: #VincentCassel si raccon… - gianninastar14 : @LoZozzone C’è sempre del Vincent Cassel in Te. ?? - InterIsMore : I tempi sono maturi per la locandina La Crisi con Rabiot interpretato da un Vincent Cassel ringiovanito con la CGI… - SimoNetOnTheNet : Beppe Fiorello assomiglia a Vincent Cassel, ma più in bello, con l'età mi piace molto di più #ctcf -

__Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di __ Vanity Fair in edicola fino al 28 marzo 2023 ** Alla domanda "che cosa ha imparato da suo padre", l'attore, nostra star di copertina, risponde senza indugi: "Mio padre mi ha insegnato che non ci sono regole. E la mia variazione sul tema, alle mie figlie è: bisogna imparare a disobbedire. E ...La modella, figlia di Monica Bellucci e, incarna alla perfezione l'indole del fiore. La campagna, scattata per le vie di Milano, mostra una ragazza libera e giocosa che sa vivere il ...Questo articolo è pubblicato su Vanity Fair n. 13 in edicola fino al 28 marzo 2023 E poi irrompe lei, impaziente: "Papà hai finito". Da serio, il volto disi scioglie in un secondo in un sorriso sorpreso: "Come sei bella amore, sei troppo carina... Sto lavorando, arrivo. Resta così". "Quando". "Subito amore, vai". Amazonie, 3 anni e ...

Vincent Cassel: «Un altro figlio Perché no» Vanity Fair Italia

L'attore francese in copertina su Vanity Fair: dopo avere imparato che «famiglia allargata» significa «muoversi in equilibrio su una fune», racconta la sua nuova saggezza («non aspettate banane sotto ...Con: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé, Philippe Nahon, Laurent Lafitte, Robert Gendreu, C ...