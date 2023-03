Vigilanza Rai, Floridia (M5s) verso la presidenza: ma il Terzo Polo spinge per la Boschi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Commissioni di garanzia, a chi darle? Il Pd con l'ex ministro della Difesa Guerini ha avuto il Copasir , ossia il comitato parlamentare sui servizi segreti e ora la Vigilanza Rai potrebbe andare a M5 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 marzo 2023) Commissioni di garanzia, a chi darle? Il Pd con l'ex ministro della Difesa Guerini ha avuto il Copasir , ossia il comitato parlamentare sui servizi segreti e ora laRai potrebbe andare a M5 ...

Vigilanza Rai, Floridia (M5s) verso la presidenza: ma il Terzo Polo spinge per la Boschi

Commissioni di garanzia, a chi darle Il Pd con l'ex ministro della Difesa Guerini ha avuto il Copasir, ossia il comitato parlamentare sui servizi segreti e ora la Vigilanza Rai potrebbe andare a M5s. Si sta facendo argo l'ipotesi che la guida della commissione possa andare a Barbara Floridia, attuale capogruppo del M5S in Senato. La presidenza della bicamerale spetta per prassi all'opposizione e, dopo l'elezione del dem Lorenzo Guerini al Copasir, dovrebbe andare ai cinque stelle.

Le destre preparano l'assalto alla Rai. Senza alcuna Vigilanza

Il Parlamento, a oltre quattro mesi dall'inizio della legislatura, non ha ancora trovato la quadra sulla presidenza della Vigilanza Rai. Da una parte il silenzio assoluto del Parlamento che ancora...