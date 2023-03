Vietato parlare di Assange nelle scuole (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stefania Maurizi è una giornalista d’inchiesta che scrive per Il Fatto Quotidiano. Il suo libro Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks, uscito per Chiarelettere nel 2021, continuerà a essere presentato anche agli studenti, ma l’autrice ha annunciato che non pubblicherà più “tweet sulle scuole e università in cui vengo a parlare del caso Assange e del mio libro”, perché, ha spiegato nello stesso post, “sono stata avvertita che verrò ‘attenzionata’ alle autorità per questi inviti che ricevo nelle scuole”. Censurata la giornalista Stefania Maurizi che lotta per Julian Assange. La denuncia: “Niente più tweet o sarò attenzionata dalle autorità” In risposta al suo tweet con queste parole, è arrivata subito la solidarietà del rettore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stefania Maurizi è una giornalista d’inchiesta che scrive per Il Fatto Quotidiano. Il suo libro Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Juliane Wikileaks, uscito per Chiarelettere nel 2021, continuerà a essere presentato anche agli studenti, ma l’autrice ha annunciato che non pubblicherà più “tweet sullee università in cui vengo adel casoe del mio libro”, perché, ha spiegato nello stesso post, “sono stata avvertita che verrò ‘attenzionata’ alle autorità per questi inviti che ricevo”. Censurata la giornalista Stefania Maurizi che lotta per Julian. La denuncia: “Niente più tweet o sarò attenzionata dalle autorità” In risposta al suo tweet con queste parole, è arrivata subito la solidarietà del rettore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @fcolarieti: Vietato parlare di Assange nelle scuole. Censurata la cronista che lotta per Julian. La denuncia di Stefania Maurizi, autri… - fcolarieti : Vietato parlare di Assange nelle scuole. Censurata la cronista che lotta per Julian. La denuncia di Stefania Mauriz… - antbar12 : RT @angheran70: PROPOSTA DI LEGGE IN ISRAELE Vietato parlare di Gesù Cristo non solo in pubblico ma anche tramite social e via email Glor… - angheran70 : PROPOSTA DI LEGGE IN ISRAELE Vietato parlare di Gesù Cristo non solo in pubblico ma anche tramite social e via ema… - tmirante : @Valenti07388668 Ma il cervello? Si può usare o è vietato come parlare di politica e sesso? -

ChatGPT: 5 modi alternativi per sfruttare l'AI nella vita di tutti i giorni ...Con ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pre - trained Transformer) infatti si può davvero parlare ... al punto che in Australia e negli Stati Uniti è stato vietato nelle scuole e nelle università per ... "L'Occidente ha perso la ragione". Alcuni esempi La giusta diagnosi di https://twitter.com/distefanoTW/status/1637799946261766144s=20 LA PROPOSTA DI LEGGE IN ISRAELE (questi ci vedono benissimo) Vietato parlare di Gesù Cristo non solo in pubblico ... Saronni: "Moser vinse Giro, Sanremo e record dell'ora grazie a Conconi e alle sue trasfusioni" E preferirei non parlare della famosa seconda giovinezza di Moser...". Continua: " A fine carriera ... La bici con cui ha battuto il Record dell'Ora era un siluro che pochi anni dopo venne vietato ... ...Con ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pre - trained Transformer) infatti si può davvero... al punto che in Australia e negli Stati Uniti è statonelle scuole e nelle università per ...La giusta diagnosi di https://twitter.com/distefanoTW/status/1637799946261766144s=20 LA PROPOSTA DI LEGGE IN ISRAELE (questi ci vedono benissimo)di Gesù Cristo non solo in pubblico ...E preferirei nondella famosa seconda giovinezza di Moser...". Continua: " A fine carriera ... La bici con cui ha battuto il Record dell'Ora era un siluro che pochi anni dopo venne... Vietato parlare di mestruazioni a scuola: la proposta della destra anti-gender Today.it