Vieri: “Per la qualificazione in semifinale di Champions scelgo il Milan” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di Champions League tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Christianha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match diLeague trae Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Vieri: 'Per la qualificazione in semifinale di #ChampionsLeague scelgo il #Milan' #SempreMilan - sassipiedimonte : @GiacomoG_28 @Cianciu75 @SNavaTweet @leleadani In epoca non sospetta ho avuto la fortuna di parlare con #Allegri de… - sassipiedimonte : @GiacomoG_28 @Cianciu75 @SNavaTweet @leleadani @vieri_bobo è il peggiore di tutti. Perché potenzialmente sarebbe po… - sassipiedimonte : @GiacomoG_28 @Cianciu75 @SNavaTweet #Cassano in realtà è sempre innamorato di #Allegri ora fa la parte che lo attac… - awkangie : RT @MilanNewsit: Vieri sulla Champions: 'Per la qualificazione scelgo il Milan' -