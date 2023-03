VIDEO – Italia, rifinitura in vista dell’Inghilterra: 2 dell’Inter in campo (Di mercoledì 22 marzo 2023) rifinitura da parte della Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini in vista del match di domani con l’Inghilterra, valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. In campo anche due giocatori dell’Inter. VIDEO – In campo anche i giocatori dell’Inter, Francesco Acerbi e Nicolò Barella nel corso della rifinitura dell’Italia in vista del match contro l’Inghilterra, gara in programma domani sera e valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. A seguire il filmato pubblicato su Twitter dalla Nazionale Italiana. rifinitura in corso a #Coverciano #ItaliaInghilterra #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/AcihltKmFM — Nazionale Italiana ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)da parte della Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini indel match di domani con l’Inghilterra, valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. Inanche due giocatori– Inanche i giocatori, Francesco Acerbi e Nicolò Barella nel corso delladell’indel match contro l’Inghilterra, gara in programma domani sera e valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. A seguire il filmato pubblicato su Twitter dalla Nazionalena.in corso a #Coverciano #Inghilterra #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/AcihltKmFM — Nazionalena ...

