VIDEO – Inter in Nazionale Domani l’Italia ripartirà dall’Inghilterra! | TG Inter-News 22 marzo 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest'oggi il focus è sui nerazzurri convocati in Nazionale, con le parole di Milan Skriniar e le sue condizioni secondo il medico della Slovacchia. Ma anche la vigilia di Italia-Inghilterra, le parole di Gosens sulla Germania e le condizioni di Romelu Lukaku che si è riposato dall'allenamento di ieri con il Belgio. Infine, spazio anche ad Antonio Conte e un suo ipotetico ritorno in nerazzurro. TG IN NERAZZURRO ? Entra nel vivo la sosta per le nazionali, in attesa della sfida di Domani tra Italia e Inghilterra. Dalla Slovacchia arrivano le parole del medico sulle condizioni di ...

