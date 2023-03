VIDEO – De Laurentiis in conferenza svela: “Si dovrebbe cambiare lo stemma!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Napoli domani sera sarà teatro del match tra Italia e Inghilterra, valido per le qualificazioni a EURO2024. Alla vigilia del match, proprio allo Stadio Diego Armando Maradona si è svolta la conferenza stampa della vigilia con protagonisti Roberto Mancini e Marco Verratti. A margine della conferenza sono intervenuti anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi, sindaco della città. De Laurentiis provoca: “Non mi piace lo stemma” In occasione del match, il Comune di Napoli ha voluto regalare una targa celebrativa alla Nazionale e da lì si è scatenato un siparietto con De Laurentiis: Certo è che quel giallorosso con Napoli c’entra poco (indicando lo stemma del Comune di Napoli ndr.), si dovrebbe cambiare lo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Napoli domani sera sarà teatro del match tra Italia e Inghilterra, valido per le qualificazioni a EURO2024. Alla vigilia del match, proprio allo Stadio Diego Armando Maradona si è svolta lastampa della vigilia con protagonisti Roberto Mancini e Marco Verratti. A margine dellasono intervenuti anche Aurelio De, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi, sindaco della città. Deprovoca: “Non mi piace lo stemma” In occasione del match, il Comune di Napoli ha voluto regalare una targa celebrativa alla Nazionale e da lì si è scatenato un siparietto con De: Certo è che quel giallorosso con Napoli c’entra poco (indicando lo stemma del Comune di Napoli ndr.), silo ...

