Viareggio Cup 2023 | rocambolesco successo 4-3 del Pontedera | 1-1 tra Torino e Don Torcuato

(Di mercoledì 22 marzo 2023)incredibile delin questa seconda giornata del Torneo di, con la compagine toscana che si impone 4-3 ai danni dell’APIA Leichhardt. I granata erano partiti fortissimi ed erano subito andati in vantaggio grazie al gol di Conticelli al 15?, ma gli australiani hanno immediatamente reagito e hanno messo alle strette il, andando a segno per ben 3 volte (Pusateri al 18?, Soultis al 44? e Duffy al 51?). Sembrava tutto finito per i toscani, e invece è arrivato un colpo di coda clamoroso nei minuti finali del match, con la rimonta che si è concretizzata tramite le reti di Passa, Salvadori e Casadidio, con quest’ultimo che ha messo detro il pallone del definitivo 4-3 all’88’. Pareggia, invece, il: i granata, sebbene abbiano comandato le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : ? Terminate tutte le gare odierne di #ViareggioCup ?? Risultati finali e cronache - sportface2016 : #ViareggioCup 2023, l'#Empoli stende il #SanDonato e vola agli ottavi. Avanza anche il #Benevento Viareggio Cup 202… - TorinoFC_1906 : Full time ?? Pareggio con gli argentini del Don Turcuato per i ragazzi di Asta nella seconda giornata della Viareg… - ftg_soccer : GOAL! Pontedera U19 in World Viareggio Cup APIA Tigers U19 0-1 Pontedera U19 GOAL! APIA Tigers U19 in World Viaregg… - TCGiovanile : VIAREGGIO CUP (73^ed.) - Dai Gironi alla Finalissima, tutto il programma gare #calcio #cup.torneo #finale #gironi… -

Weekend di stop per tutti, invece, quello di domenica 26 marzo, a causa della- E' stata inaugurata la mostra fotografica curata da Edoardo Cupisti dedicata alle squadre delCalcio dal 1917 al 1934, inserita negli eventi collaterali al torneoPrima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che da pochi minuti in campo sono le squadre impegnati per la2023 così come altre gare di ...

Viareggio Cup, Torino-Don Torcuato 1-1: pari in rimonta per i granata Toro News

inserita negli eventi collaterali al torneo Viareggio Cup Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) ...Seconda giornata della fase a gironi: il Torino affronta la formazione del Don Torcuato nella Viareggio Cup. Diretta, formazioni e tabellino Seconda giornata della fase a gironi del Torneo di ...