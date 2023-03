Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023)DEL 22 MARZO ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SU VIA FLAMINIA NUOVA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE DA VIA TUSCIA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTERESSANO LA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MENTANA LA NOMENTANA DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN USCITA LA TIBURTINA DA SAN BASILIO A TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA SEMPRE PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INFINE, SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...