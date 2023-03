Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2023 ore 17:15 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Viabilità DEL 22 MARZO ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma ANCHE SULLE CONSOLARI PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LE LOCALITÀ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA VIA TUSCIA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANTA COLOMBA, VERSO MENTANA INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)DEL 22 MARZO ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DIANCHE SULLE CONSOLARI PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LE LOCALITÀ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA VIA TUSCIA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANTA COLOMBA, VERSO MENTANA INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...

