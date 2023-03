Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2023 ore 09:15 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Viabilità DEL 21 MARZO ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI 22 MARZO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio C è ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LO SVINCOLO NOMENTANA E L A24 Roma TERAMO E PIU AVANTI LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA IN ESTRENA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA Roma FIUMICINO E PRIMA DELLO SVINCOLO CON L A24 Roma TERAMO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SALARIA DALL’AEROPORTO DELL URBE SULLA VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E LA ZONA DELLA GIUSTINIANA POI CODE A TRATTI SU TUTTO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)DEL 21 MARZO ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI 22 MARZO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAC è ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LO SVINCOLO NOMENTANA E L A24TERAMO E PIU AVANTI LA DIRAMAZIONESUD E LAURENTINA IN ESTRENA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZAFIUMICINO E PRIMA DELLO SVINCOLO CON L A24TERAMO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SALARIA DALL’AEROPORTO DELL URBE SULLA VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E LA ZONA DELLA GIUSTINIANA POI CODE A TRATTI SU TUTTO ...

