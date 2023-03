Via Saragat, in arrivo sanzioni amministrative e un’ordinanza per imporre pulizia fondi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da tempo l’amministrazione comunale si occupa dei disagi legati all’incuria dei terreni incolti nell’area di via Giuseppe Saragat e a prescindere da ogni speculazione politica“, così l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. “Sono stati effettuati interventi di pulizia e manutenzione regolare, posizionato un cestino per le deiezioni canine. Quanto al problema dei terreni incolti, la Polizia Municipale aveva provato la strada dell’intesa bonaria con i proprietari. Tuttavia abbiamo preso atto che serve un’azione più incisiva e infatti abbiamo predisposto gli atti per andare in questa direzione“, prosegue Rosa. “Stamane – annuncia l’assessore – la Polizia Municipale ha eseguito un sopralluogo, ad esito del quale saranno irrogate sanzioni amministrative ai proprietari dei terreni che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da tempo l’amministrazione comunale si occupa dei disagi legati all’incuria dei terreni incolti nell’area di via Giuseppee a prescindere da ogni speculazione politica“, così l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. “Sono stati effettuati interventi die manutenzione regolare, posizionato un cestino per le deiezioni canine. Quanto al problema dei terreni incolti, la Polizia Municipale aveva provato la strada dell’intesa bonaria con i proprietari. Tuttavia abbiamo preso atto che serve un’azione più incisiva e infatti abbiamo predisposto gli atti per andare in questa direzione“, prosegue Rosa. “Stamane – annuncia l’assessore – la Polizia Municipale ha eseguito un sopralluogo, ad esito del quale saranno irrogateai proprietari dei terreni che ...

