Via delle Fornaci chiusa al traffico per una voragine causata da una perdita d'acqua: sul posto squadre Acea e Csimu

A causa di voragine dovuta a una perdita d'acqua, via delle Fornaci è stata chiusa al traffico. Sul posto sono già intervenute le squadre del Dipartimento Csimu di Roma Capitale che hanno escluso che la causa possa dipendere dalla raccolta delle acque piovane. In questo momento sta intervenendo Acea per individuare la causa precisa e intervenire per il ripristino di strada e viabilità nel più breve tempo possibile. Lo scrive in una nota l'assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini.

