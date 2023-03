“Via Coccia di Morto è un pericolo per tutti”: la denuncia di una residente di Focene (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fiumicino – “Lavori iniziati e mai finiti. Via Coccia di Morto è pericolosa per automobilisti e pedoni”: questa la denuncia di una residente di Focene inviata alla redazione de ilfaroonline.it. “Gentile redazione, sono una cittadina di Focene – si legge nella lettera -. In questi ultimi mesi sono iniziate molte opere di lavori pubblici, delle quali molte in fase di completamento (vedi servizi accessori per il capolinea trasporti pubblici e per il mercato rionale del sabato presso la rotatoria d’ingresso a Fiumicino città), altri iniziati e non ancora completati. A tal proposito, vorrei porre la Vostra cortese attenzione al cantiere di via Coccia di Morto, i cui lavori sono iniziati circa a metà ottobre, con la realizzazione a fine ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fiumicino – “Lavori iniziati e mai finiti. Viadisa per automobilisti e pedoni”: questa ladi unadiinviata alla redazione de ilfaroonline.it. “Gentile redazione, sono una cittadina di– si legge nella lettera -. In questi ultimi mesi sono iniziate molte opere di lavori pubblici, delle quali molte in fase di completamento (vedi servizi accessori per il capolinea trasporti pubblici e per il mercato rionale del sabato presso la rotatoria d’ingresso a Fiumicino città), altri iniziati e non ancora completati. A tal proposito, vorrei porre la Vostra cortese attenzione al cantiere di viadi, i cui lavori sono iniziati circa a metà ottobre, con la realizzazione a fine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopo_coccia : L’accordo saltato tra Meta e SIAE rischia di far sparire la musica italiana da Facebook e Instagram… - coccia_luana : RT @GretaFanti: URGENTISSIMO SMARRITO #SMARRIMENTO 13/3/2023 #ZAGAROLO via colle mozzo ROMA.... AIUTO ??dopo 5 giorni in rifugio, poi ri… -