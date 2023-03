Via Almirante a Grosseto, il Pd le prova tutte per fare figuracce: ora c’è pure l’interrogazione a Piantedosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ma sì, ha ragione quel cittadino di Grosseto che, intervistato da La Nazione sull’opportunità di intitolare una via cittadina a Giorgio Almirante, ha detto che, dipendesse da lui, alle strade darebbe solo dei numeri, «come fanno in America». Perché, diciamoci la verità, di fronte alle polemiche sull’iniziativa toponomastica del Comune non resta che arrendersi al fatto che non se ne può davvero più di questa sinistra che nella migliore delle ipotesi non sa e nella peggiore mistifica. O, forse, nella migliore mistifica e nella peggiore non sa. Difficile a dirsi. Comunque, resta il dato che non se ne può più: arrendiamoci alla cancel culture e facciamoli contenti. Salviamo noi stessi e pure loro dalle castronerie che non smettono di propinarci e non se ne parli più. La sinistra impazzisce per la proposta della giunta di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ma sì, ha ragione quel cittadino diche, intervistato da La Nazione sull’opportunità di intitolare una via cittadina a Giorgio, ha detto che, dipendesse da lui, alle strade darebbe solo dei numeri, «come fanno in America». Perché, diciamoci la verità, di fronte alle polemiche sull’iniziativa toponomastica del Comune non resta che arrendersi al fatto che non se ne può davvero più di questa sinistra che nella migliore delle ipotesi non sa e nella peggiore mistifica. O, forse, nella migliore mistifica e nella peggiore non sa. Difficile a dirsi. Comunque, resta il dato che non se ne può più: arrendiamoci alla cancel culture e facciamoli contenti. Salviamo noi stessi eloro dalle castronerie che non smettono di propinarci e non se ne parli più. La sinistra impazzisce per la proposta della giunta di ...

