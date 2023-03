Verso proroga al 30 settembre del Superbonus per le villette

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Potrebbe spingersi fino al 30ladel termine per le unifamiliari, che entro il 30scorso avevano effettuato almeno il 30% dei lavori, per concludere la spesa e portarla in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Superbonus, verso proroga al 30 giugno per le villette e slittamento al 30 novembre dei termini per la cessione dei… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scorso avev… - Agenzia_Ansa : Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scors… - fisco24_info : Superbonus: verso proroga al 30 settembre per le villette: Il governo valuta un'ulteriore estensione oltre l'intesa… -

Lafino al 30 giugno è contenuta in un emendamento al decreto superbonus che ha il parere favorevole ma il governo si è riservato su una serie di altri emendamenti che si arrivano fino al 30 ...In particolare si val'approvazione delle deroghe per enti di edilizia popolare, onlus e aree terremotate, a cui si aggiungono le disposizioni legate alle barriere architettoniche.al ...... di esprimere ottimismo e soddisfazione per l'accordo raggiunto su alcuni temi, sui quali si vauna "soluzione condivisa". Cosa cambia per le villette In arrivo dunque ladi tre mesi (...

Superbonus, salve le villette. Resta il nodo dei crediti Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scorso avevano effettuato almeno il 30% dei lavori, per concludere ...Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scorso avevano effettuato almeno il 30% dei lavori, per concludere la spesa e portarla in ...