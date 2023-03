(Di mercoledì 22 marzo 2023) Apre il nuovo locale dell'imprenditore - influencer Tommaso Mazzanti. Che sarà tutta l'estate al bancone per il cooking show

Apre il nuovo locale dell'imprenditore - influencer Tommaso Mazzanti. Che sarà tutta l'estate al bancone per il cooking show

Versilia, sbarca l’Antico Vinaio: schiacciata con ricetta segreta e sala riservata LA NAZIONE

E così Mazzanti, con alle spalle un fatturato da capogiro (23 milioni nel 2022) si appresta a sbarcare nel glitterato paese delle ... erano tanti italiani che mi hanno detto: ’Se verrò in Versilia ...Forte dei Marmi, 22 marzo 2023 – La firma è prevista dopo Pasqua ma l’accordo di massima ormai ci sarebbe. Il Crazy Pizza – come più volte annunciato – arriva a Forte dei Marmi. Ma non nel fondo del ...