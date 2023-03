Verratti in Serie A? Il centrocampista della Nazionale allo scoperto! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Insieme a Roberto Mancini in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona c’era anche Marco Verratti, giocatore del Paris Saint Germain. Il tecnico azzurro e il centrocampista italiano hanno presentato l’importante sfida di domani degli azzurri contro l’Inghilterra. Inoltre, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: Sulla partita a Napoli: “Ho già giocato a Napoli, era Italia-Armenia. È una città molto calorosa, siamo contenti di essere qui. Vogliamo scendere in campo e fare una grande partita. Immobile e Insigne? Non li ho sentiti, ma sono sicuro che ci guarderanno. Il Napoli sta facendo una grande stagione in campionato e in Europa”. Sull’Italia: “Questa è una grande Nazionale al di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Se ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Insieme a Roberto Mancini in conferenza stampastadio Diego Armando Maradona c’era anche Marco, giocatore del Paris Saint Germain. Il tecnico azzurro e ilitaliano hanno presentato l’importante sfida di domani degli azzurri contro l’Inghilterra. Inoltre, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: Sulla partita a Napoli: “Ho già giocato a Napoli, era Italia-Armenia. È una città molto calorosa, siamo contenti di essere qui. Vogliamo scendere in campo e fare una grande partita. Immobile e Insigne? Non li ho sentiti, ma sono sicuro che ci guarderanno. Il Napoli sta facendo una grande stagione in campionato e in Europa”. Sull’Italia: “Questa è una grandeal di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Se ...

