Verona, morto un operaio 49enne schiacciato da un macchinario in una fabbrica di carta (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Villafranca di Verona un operaio di 49 anni è morto in fabbrica, schiacciato mentre stava utilizzando un macchinario di lavoro. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. La struttura in cui l’uomo lavorava è uno stabilimento di produzione di carta della ditta Nova Papyra, situato nella zona industriale del comune del Veronese. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto l’intervento del 118 con automedica e ambulanza. A causa della gravità delle ferite riportate dall’uomo era stato allertato anche l’elisoccorso di Verona emergenza, ma a nulla sono valsi i soccorsi. Ad assistere alla tragedia i colleghi dell’uomo, che sono stati i primi a chiamare i servizi d’emergenza. In seguito c’è stato l’intervento dei carabinieri e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Villafranca diundi 49 anni èinmentre stava utilizzando undi lavoro. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. La struttura in cui l’uomo lavorava è uno stabilimento di produzione didella ditta Nova Papyra, situato nella zona industriale del comune del Veronese. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto l’intervento del 118 con automedica e ambulanza. A causa della gravità delle ferite riportate dall’uomo era stato allertato anche l’elisoccorso diemergenza, ma a nulla sono valsi i soccorsi. Ad assistere alla tragedia i colleghi dell’uomo, che sono stati i primi a chiamare i servizi d’emergenza. In seguito c’è stato l’intervento dei carabinieri e ...

