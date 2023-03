Verona-Civitanova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per WithU Verona-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la grande vittoria di gara-1, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini invece vanno a caccia di riscatto per riportare subito in parità la serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo al Pala Agsm AIM Forum di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per WithU-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata deidi finale deidimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la grande vittoria di-1, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini invece vanno a caccia di riscatto per riportare subito in parità la serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo al Pala Agsm AIM Forum di. Di seguito, le informazioni per seguire in-2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jjlkt : RT @VolleyLube: ?? Civitanova - Verona, le dichiarazioni dei biancorossi #noisiamolube #campioniditalia #civitanovamarche #volleyball #chep… - alevr67 : RT @VeronaVolley: ACQUISTA UN UOVO DI PASQUA E SOSTIENI ABEO ?? In occasione del match WithU Verona - Cucine Lube Civitanova saranno in ven… - alevr67 : RT @VeronaVolley: ?? PRESS CONFERENCE ?? Il viceallenatore scaligero Dario Simoni ha presentato Gara 2 dei Quarti Play Off contro la Lube… - santone1973 : RT @VeronaVolley: ?? NEXT MATCH PLAY OFF SCUDETTO ?? Mercoledi 22 marzo ?? Ore 20.30 ?? Pala Agsm Aim ?? WITHU VERONA vs Cucine Lube Civita… - viv_civitanova : Volley: Playoff, Lube di scena mercoledì a Verona in Gara 2, Balaso 'siamo fiduciosi' -