Vent'anni di Aurora Ridens: torna il laboratorio dei Noidellescarpediverse (Di mercoledì 22 marzo 2023) La rassegna, nata nel 2003, parte dalle 21.30 di venerdì 7 aprile con quattro serate di cabaret e stand - up comedy Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La rassegna, nata nel 2003, parte dalle 21.30 di venerdì 7 aprile con quattro serate di cabaret e stand - up comedy

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Vent’anni dopo l’invasione dell’Iraq, l’impunità per i crimini di guerra regna sovrana - mannocchia : 'Quell'Afghanistan era un miraggio'. Ho intervistato @Zarifa_Ghafari ex sindaca di Maidanshahr. Abbiamo parlato de… - Avvenire_Nei : Case di comunità e altre urgenze per una #sanità sempre più in crisi - CromosomiMedia : Le voci dei Negramaro si intrecciano con quelle di Elisa e Jovanotti per festeggiare i vent'anni della band con il… - CireseLuca : Vedere il mondo trent'anni prima e mettersi in marcia con lungimiranza. È @IMQeambiente, gruppo di consulenza per… -