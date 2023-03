Venezia-Joventut Badalona, EuroCup basket: ultime e diretta TV (Di mercoledì 22 marzo 2023) Questa sera alle 20, al Taliercio, Venezia ospita il Joventut Badalona nella gara valida per la penultima giornata della regular season di EuroCup. Un antipasto da playoff per entrambe le squadre, già certe della qualificazione alla fase finale e che provano, soprattutto i lagunari, a contendersi il secondo posto della graduatoria. Ecco dunque le ultime sul programma e sulla diretta TV di Venezia-Joventut Badalona. Il momento di Venezia Venezia (Photo credits: Reyer Venezia).La Reyer si presenta all’incontro essendo reduce dal successo di misura nel derby veneto contro Verona per 92-95. Un trionfo che ha dato una bella iniezione di entusiasmo alla squadra attualmente decima nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Questa sera alle 20, al Taliercio,ospita ilnella gara valida per la penultima giornata della regular season di. Un antipasto da playoff per entrambe le squadre, già certe della qualificazione alla fase finale e che provano, soprattutto i lagunari, a contendersi il secondo posto della graduatoria. Ecco dunque lesul programma e sullaTV di. Il momento di(Photo credits: Reyer).La Reyer si presenta all’incontro essendo reduce dal successo di misura nel derby veneto contro Verona per 92-95. Un trionfo che ha dato una bella iniezione di entusiasmo alla squadra attualmente decima nel ...

