Venerato | Il Napoli non è assolutamente interessato a Firmino

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto durante il Tg Sport, ecco le sue parole: "Arrivano smentite totali miste ad irritazione su quanto scritto dal The Sun. Il Napoli non è assolutamente interessato allo svincolato attaccante Firmino del Liverpool. Il club partenopeo segue attaccanti più giovani e meno costosi. Il tetto di ingaggi stabilito da Aurelio De Laurentiis è di 2.5 milioni netti (eccezion fatta per il solo Osimhen). Firmino, quindi, non rientra nei piani azzurri".

