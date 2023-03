Velletri | nasce il “Bar Atto” | un bar gestito da ragazzi disabili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In data 25 Marzo p.v., alle ore 17:30, sarà inaugurato il bar della Casa delle culture e della musica in, provincia di Roma. Il bar potrà riaprire grazie all’alleanza per l’inclusione socio lavorativa per i giovani contà. Eh sì, perchè questo bar sarà un bar “speciale”, in quanto verràdaaffetti da sindrome di down. Il progetto “Bar” Il progetto chiamato “Bardall’unione tra l’assessorato alle politiche giovanili del comune di, la fondazione casa della cultura, lo Sportello Lavoroda Make4work, castellinisieme onlus, e Castelluccia cooperativa sociale. Un progetto, questo, che vedràcontà inseriti in un percorso ...