Varese, tenta di soffocare la zia e poi si scusa: “Credevo fosse la mia compagna” (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ stato convalidato il fermo del 30enne che la notte del 17 marzo ha tentato di soffocare la zia nel sonno usando uno straccio imbevuto di ammoniaca. Il fatto è accaduto a Luino (Varese). A chiamare i carabinieri è stata la vittima che era riuscita a divincolarsi dal tentativo di aggressione da parte del nipote. Ed è stato proprio il 30enne a giustificarsi con lei: “Non volevo farti del male, pensavo fossi la mia compagna”. È stata la zia, una volta dimessa dall’ospedale, a raccontare l’accaduto. Secondo la ricostruzione resa dalla donna, il nipote le è saltato addosso mentre dormiva nel suo letto, con accanto i figli di due e cinque anni, le ha bloccato la testa con una mano e con l’altra le ha premuto uno straccio imbevuto di ammoniaca sulla bocca. Lei, con la forza della disperazione, è però ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ stato convalidato il fermo del 30enne che la notte del 17 marzo hato dila zia nel sonno usando uno straccio imbevuto di ammoniaca. Il fatto è accaduto a Luino (). A chiamare i carabinieri è stata la vittima che era riuscita a divincolarsi daltivo di aggressione da parte del nipote. Ed è stato proprio il 30enne a giustificarsi con lei: “Non volevo farti del male, pensavo fossi la mia”. È stata la zia, una volta dimessa dall’ospedale, a raccontare l’accaduto. Secondo la ricostruzione resa dalla donna, il nipote le è saltato addosso mentre dormiva nel suo letto, con accanto i figli di due e cinque anni, le ha bloccato la testa con una mano e con l’altra le ha premuto uno straccio imbevuto di ammoniaca sulla bocca. Lei, con la forza della disperazione, è però ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMacagnino5 : RT @MediasetTgcom24: Varese, tenta di soffocare la zia e poi si scusa: credevo fossi la mia compagna #luino #varese #21marzo - MediasetTgcom24 : Varese, tenta di soffocare la zia e poi si scusa: credevo fossi la mia compagna #luino #varese #21marzo - occhio_notizie : Tenta di soffocare la zia nel sonno con uno straccio imbevuto di ammoniaca: è quanto avvenuto nei giorni scorsi in… - BarbySavino : RT @fanpage: Il ventenne, ora ricoverato in psichiatria, era diventato come un nipote per la famiglia di Luino, in provincia di Varese. Anc… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il ventenne, ora ricoverato in psichiatria, era diventato come un nipote per la famiglia di Luino, in provincia di Varese. Anc… -