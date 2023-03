Varese, tenta di soffocare la zia con straccio e ammoniaca: “Pensavo fossi la mia compagna” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo avere cercato di soffocare la zia, una 40enne, che è fortunatamente riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. L’episodio è avvenuto il 17 marzo 2023 a Luino, in provincia di Varese. Secondo la ricostruzione effettuata dalla donna, moglie del fratello del padre del suo aggressore, lui avrebbeera utilizzato uno straccio imbevuto di ammoniaca e si sarebbe poi scagliato contro di lei mentre dormiva nel suo letto, dove si trovavano anche i suoi figli di due e cinque anni. Lo zio, invece, era fuori casa per motivi di lavoro. La prontezza di riflessi della 40enne si è rivelata determinante e le ha permesso di liberarsi dalla sua furia, fino a farlo finire a terra. È stato in quel momento che lui si è reso conto di quanto stava facendo (sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo avere cercato dila zia, una 40enne, che è fortunatamente riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. L’episodio è avvenuto il 17 marzo 2023 a Luino, in provincia di. Secondo la ricostruzione effettuata dalla donna, moglie del fratello del padre del suo aggressore, lui avrebbeera utilizzato unoimbevuto die si sarebbe poi scagliato contro di lei mentre dormiva nel suo letto, dove si trovavano anche i suoi figli di due e cinque anni. Lo zio, invece, era fuori casa per motivi di lavoro. La prontezza di riflessi della 40enne si è rivelata determinante e le ha permesso di liberarsi dalla sua furia, fino a farlo finire a terra. È stato in quel momento che lui si è reso conto di quanto stava facendo (sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti, ...

