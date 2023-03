Vanessa Incontrada stravolge il suo look, addio capelli lunghissimi: com’è ora | FOTO (Di mercoledì 22 marzo 2023) Vanessa Incontrada cambia look. La bella spagnola dice addio ai capelli lunghissimi. La sua trasformazione lascia di sasso. Ecco com’è ora. Arriva il cambio look anche per Vanessa Incontrada. Una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano ci dà un taglio. Ecco la sua nuova capigliatura: lei sempre bella da far perdere la testa a tutti. La spagnola più bella d’Italia Da tantissimi anni presente sul piccolo schermo, Vanessa Incontrada continua a far parlare di sé. Conduttrice, attrice e modella spagnola ma di origini napoletane, approda nel nostro stivale a soli 17 anni iniziando con grande successo la carriera da indossatrice. Vanessa ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023)cambia. La bella spagnola diceai. La sua trasformazione lascia di sasso. Eccoora. Arriva il cambioanche per. Una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano ci dà un taglio. Ecco la sua nuova capigliatura: lei sempre bella da far perdere la testa a tutti. La spagnola più bella d’Italia Da tantissimi anni presente sul piccolo schermo,continua a far parlare di sé. Conduttrice, attrice e modella spagnola ma di origini napoletane, approda nel nostro stivale a soli 17 anni iniziando con grande successo la carriera da indossatrice....

