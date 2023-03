Valeria Marini hot: “In un incontro amoroso mi sono mascherata da Cappuccetto rosso. Dove l’ho fatto strano? In ascensore” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “In un incontro amoroso mi sono mascherata da Cappuccetto rosso. Ho prodotto anche una linea di maschere perché le adoro“. È quanto rivelato a Igor Righetti da Valeria Marini durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, seguitissimo format in onda in diretta da tre anni, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio. Il giornalista-conduttore Igor Righetti hai poi chiesto all’attrice-soubrette se accetterebbe l’invito dalla pornoattrice Malena di darle lezioni di seduzione in modo gratuito: “C’è sempre da imparare – ha risposto – ma forse gliele potrei dare io, potremmo fare uno scambio“. E qual è il luogo più trasgressivo o stravagante Dove Valeria Marini ha fatto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) “In unmida. Ho prodotto anche una linea di maschere perché le adoro“. È quanto rivelato a Igor Righetti dadurante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, seguitissimo format in onda in diretta da tre anni, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio. Il giornalista-conduttore Igor Righetti hai poi chiesto all’attrice-soubrette se accetterebbe l’invito dalla pornoattrice Malena di darle lezioni di seduzione in modo gratuito: “C’è sempre da imparare – ha risposto – ma forse gliele potrei dare io, potremmo fare uno scambio“. E qual è il luogo più trasgressivo o stravaganteha...

