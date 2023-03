Valentini: «Inter persa. Inzaghi ha numeri per uscire dalla crisi» (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Inter è sempre più in crisi, la sconfitta con la Juventus può lasciare scorie per il futuro. Antonello Valentini ha commentato in collegamento con TMW Radio la situazione dei nerazzurri. crisi – La squadra di Simone Inzaghi non vince più, in campionato la crisi è nera. Antonello Valentini ne ha parlato così: «A Inzaghi. Sta vivendo un momento difficile, l’Inter si è persa. Credo che abbia le conoscenze, il carattere, la grinta e ha alle spalle una grande società e tifoseria. Deve ritrovare se stessa, grinta, spirito di sacrificio, vedo una squadra slegata. Inzaghi però ha i numeri e le conoscenze per rimettere insieme i cocci e uscire da questa ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’è sempre più in, la sconfitta con la Juventus può lasciare scorie per il futuro. Antonelloha commentato in collegamento con TMW Radio la situazione dei nerazzurri.– La squadra di Simonenon vince più, in campionato laè nera. Antonellone ha parlato così: «A. Sta vivendo un momento difficile, l’si è. Credo che abbia le conoscenze, il carattere, la grinta e ha alle spalle una grande società e tifoseria. Deve ritrovare se stessa, grinta, spirito di sacrificio, vedo una squadra slegata.però ha ie le conoscenze per rimettere insieme i cocci eda questa ...

