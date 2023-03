Utero in affitto "surrogata reato internazionale", il governo accelera sulla legge (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il centrodestra risponde compatto all'offensiva di piazza del Partito democratico. Inizierà tra domani e giovedì l'iter in commissione Giustizia alla Camera per l'esame della proposta di Fratelli d'Italia per far diventare reato internazionale la maternità surrogata o, come viene anche chiamata, l'Utero in affitto a cui ricorrono coppie omosessuali o eterosessuali che non possono avere figli. La maggioranza si presenta unita dal momento che, come ha spiegato il presidente della commissione, Ciro Maschio, al testo di FdI «è stato abbinato anche quello della Lega», in attesa di quello preannunciato da Forza Italia. I principali partiti della coalizione puntano allo stesso obiettivo: estendere anche all'estero il divieto già vigente nel nostro Paese. La prima firmataria della proposta di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il centrodestra risponde compatto all'offensiva di piazza del Partito democratico. Inizierà tra domani e giovedì l'iter in commissione Giustizia alla Camera per l'esame della proposta di Fratelli d'Italia per far diventarela maternitào, come viene anche chiamata, l'ina cui ricorrono coppie omosessuali o eterosessuali che non possono avere figli. La maggioranza si presenta unita dal momento che, come ha spiegato il presidente della commissione, Ciro Maschio, al testo di FdI «è stato abbinato anche quello della Lega», in attesa di quello preannunciato da Forza Italia. I principali partiti della coalizione puntano allo stesso obiettivo: estendere anche all'estero il divieto già vigente nel nostro Paese. La prima firmataria della proposta di ...

