Utero in affitto, il mercato non ha sempre ragione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Questa mattina il Giornale ha titolato “Il dictat europeo sulle famiglie gay“. Pare infatti che il Commissario europeo della giustizia abbia inviato una lettera in cui dice che tutti i paesi sono tenuti a riconoscere i diritti dei figli delle coppie omosessuali. Il problema lo pone bene oggi Italia Oggi: nessuno è contrario alla tutelala dei diritti dei figli delle coppie non etero. La questione, invece, è l’Utero in affitto. Come dice bene Magnaschi, infatti, lo possono chiamare in tutte le maniere, ma sempre Utero in affitto rimane. Tu prendi una donna e le dici “senti, facciamo una cosa: ti metti nella pancia un bambino di altre due persone, te lo metti dentro la pancia e, alla fine dei nove mesi, me lo restituisci.” Secondo voi, questa cazzo di operazione la farà una signora che gira con la Bentley ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Questa mattina il Giornale ha titolato “Il dictat europeo sulle famiglie gay“. Pare infatti che il Commissario europeo della giustizia abbia inviato una lettera in cui dice che tutti i paesi sono tenuti a riconoscere i diritti dei figli delle coppie omosessuali. Il problema lo pone bene oggi Italia Oggi: nessuno è contrario alla tutelala dei diritti dei figli delle coppie non etero. La questione, invece, è l’in. Come dice bene Magnaschi, infatti, lo possono chiamare in tutte le maniere, mainrimane. Tu prendi una donna e le dici “senti, facciamo una cosa: ti metti nella pancia un bambino di altre due persone, te lo metti dentro la pancia e, alla fine dei nove mesi, me lo restituisci.” Secondo voi, questa cazzo di operazione la farà una signora che gira con la Bentley ...

