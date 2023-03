Uscivo senza mutande E Gino Paoli  Ornella Vanoni show a Belve

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ospite nell’ultima puntata della Fagnani, Ornellasi è raccontata senza filtri: dalla carriera all’amore per Ginoe Strehler sino all'utilizzo delle canne come medicina

'Poi la sera, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro, ma perchè bisogna averle per forza' dicefiltri. Le canne Nel lungo racconto della sua vita, Ornella ...'Poi la sera, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro, ma perchè bisogna averle per forza' dicefiltri.... "Molta!la sera con gonna e tacchi a spillo. Bisogna per ... Bisogna per forza avere leNon è detto!". C'è spazio ... ha rispostoesitazioni: "Le canne". E ha spiegato: "A un certo ...