Uscì viva da Dachau | si è spenta la trans più anziana d' Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Si èieri sera Lucy Salani, la donnaessuale piùd', tra le pochissime persone sopravvissute al campo di concentramento di, protagonista del documentario 'C'è un soffio di vita soltanto' di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. I registi, che hanno condiviso con lei gli ultimi anni di vita, hanno espresso la loro emozione: "Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di conoscere Lucy qualche anno fa e da quel momento è iniziato un legame indissolubile, un legame che va al di là degli aspetti artistici e professionali. Lucy è diventata un punto di riferimento umano per noi e per le tante persone che hanno conosciuto la sua storia e che l'hanno amata per la sua resistenza, il suo orgoglio, la sua forza straordinaria. Lucy se ne è andata, ma il suo ricordo e la sua ...