Usa, strage in South Carolina: uccide i 3 figli e il compagno della ex poi si suicida (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Tragica sparatoria in South Carolina, dove tre bambini e due uomini sono stati trovati morti in una casa di Sumter. Secondo quanto appreso dall'emittente locale 'Wis News' da una fonte della polizia, a sparare è stato il padre dei tre bambini che li stava riaccompagnando ieri notte dalla ex moglie. Una volta arrivato a casa ha visto che c'era il nuovo compagno della donna, allora ha aperto il fuoco uccidendo l'uomo e i tre bambini. Poi si sarebbe suicidato. L'articolo proviene da Italia Sera.

