Usa | ' Il Boss è qui' | Biden premia Springsteen alla Casa Bianca

"Ilè qui". Joe Biden riceve così Bruce Springsteen alla Casa Bianca per premiarlo con il più alto riconoscimento pubblico per le arti, la National Medal of Arts. Insieme Springsteen sono stati ...Il presidenteha ricordato l'importanza della cultura e della libertà di espressione e ha ... ha riassunto Biden che ha anche pubblicizzato la lunga carriera del, iniziata decenni fa quando ...'The' della musica rock , autore di successi come Born In The, ha ottenuto l'onorificenza, istituita nel 1984 su decisione del Congresso americano per omaggiare artisti e mecenati delle ...

Bruce Springsteen, il presidente Biden consegna la medaglia delle arti a The Boss Sky Tg24

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - "Il Boss è qui". Joe Biden riceve così Bruce Springsteen alla Casa Bianca per premiarlo con il più alto riconoscimento pubblico per le arti, la National Medal of Arts.