Usa | Fed | in nuove stime Pil 2023 tagliato a +0 | 4% | inflazione core rialzata al 3 | 6%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Nello scenario incerto aperto dalle ultime tensioni bancarie e da un'più 'tenace' il Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, ha rivisto le proprieper il triennio-25. Per l'anno in corso la previsione media di crescita del Pil viene abbassata a +0,4% (era +0,5% a dicembre) mentre l'' (cioè depurata da prodotti energetici e alimentari) vienedi 0,1 punti al 3,6%. Quanto ai prezzi al consumo generali l'andamento è rivisto al rialzo di 0,2 punti al 3,3% mentre il tasso di disoccupazione viene ulteriormente abbassato al 4,5%. Per il 2024 i dati di Pil,e disoccupazione sono rispettivamente +1,2% (0,4 punti su dicembre), 2,6 e 4,6%. Quanto al ...