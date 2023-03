Usa e Ue devono prepararsi alla nuova partnership Xi-Putin, spiega Small (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il leader cinese, Xi Jinping, è arrivato a Mosca lunedì 20 marzo con i riflettori del mondo addosso. C’è una parte dell’opinione pubblica che crede realmente — perché interessata, indottrinata dalla propaganda, o poco informata — che quella del cinese è stata una “missione di pace”. Così la chiama d’altronde la narrazione strategica del Cremlino. Ma probabilmente il viaggio porta con sé molto di più. Tuttavia, ciò che è emerso dalla componente pubblica degli incontri, è un rafforzamento della partnership economico-commerciale e strategico narrativa. Narrazioni e interessi Pechino ha dalla sua l’aver confuso le acque pubblicando il mese scorso, per l’anniversario del 24 febbraio, un “position paper” sull’Ucraina che viene raccontato al mondo come una “soluzione politica” al conflitto. In realtà non ci sono termini e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il leader cinese, Xi Jinping, è arrivato a Mosca lunedì 20 marzo con i riflettori del mondo addosso. C’è una parte dell’opinione pubblica che crede realmente — perché interessata, indottrinata dpropaganda, o poco informata — che quella del cinese è stata una “missione di pace”. Così la chiama d’altronde la narrazione strategica del Cremlino. Ma probabilmente il viaggio porta con sé molto di più. Tuttavia, ciò che è emerso dcomponente pubblica degli incontri, è un rafforzamento dellaeconomico-commerciale e strategico narrativa. Narrazioni e interessi Pechino ha dsua l’aver confuso le acque pubblicando il mese scorso, per l’anniversario del 24 febbraio, un “position paper” sull’Ucraina che viene raccontato al mondo come una “soluzione politica” al conflitto. In realtà non ci sono termini e ...

