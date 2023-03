Urso: “La Russia utilizza i migranti come arma ibrida contro l’Europa. C’è il precedente con gli afghani in Bielorussia” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Putin ha accettato di utilizzare la moneta cinese. Si è formato un altro mondo, il mondo dello yuan, dei sistemi autoritari all’ombra della moneta cinese, che attuano ad esempio in Africa una politica di sottomissione tramite il debito”. Lo ha sottolineato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando ad Agorà l’incontro di ieri tra Vladimir Punti e Xi Jinping.< LEGGI ANCHE Uranio impoverito: ecco quali sono le armi e le munizioni che Londra fornirà all'Ucraina Ucraina, Putin: "Reagiremo all'uso di armi con uranio. Il piano cinese base per un accordo di pace" Buongiorno e bentornati ad #agorarai Apriamo questa puntata con un’intervista a Adolfo Urso, Ministro Imprese e Made in Italy. pic.twitter.com/pUQ6J7uJKk— Agorà (@agorarai) March 22, 2023 p> Urso e il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Putin ha accettato dire la moneta cinese. Si è formato un altro mondo, il mondo dello yuan, dei sistemi autoritari all’ombra della moneta cinese, che attuano ad esempio in Africa una politica di sottomissione tramite il debito”. Lo ha sottolineato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, commentando ad Agorà l’indi ieri tra Vladimir Punti e Xi Jinping.< LEGGI ANCHE Uranio impoverito: ecco quali sono le armi e le munizioni che Londra fornirà all'Ucraina Ucraina, Putin: "Reagiremo all'uso di armi con uranio. Il piano cinese base per un accordo di pace" Buongiorno e bentornati ad #agorarai Apriamo questa puntata con un’intervista a Adolfo, Ministro Imprese e Made in Italy. pic.twitter.com/pUQ6J7uJKk— Agorà (@agorarai) March 22, 2023 p>e il ...

