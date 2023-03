Uranio impoverito: ecco quali sono le armi e le munizioni che Londra fornirà all’Ucraina (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Russia ha accusato la Gran Bretagna di voler scatenare un “genocidio” fornendo all’Ucraina armi con Uranio impoverito. “L’uso di munizioni con Uranio impoverito è una manifestazione di genocidio della popolazione contro la quale sono usate e delle persone che le usano”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista alla ‘Sputnik‘. Londra risponde: “Putin fa disinformazione” Anche il presidente russo, Vladimir Putin, ha criticato apertamente la decisione della Gran Bretagna di consegnare all’esercito di Kiev munizioni con Uranio impoverito. Ieri sera il ministero della Difesa britannico in una nota ha respinto le accuse, spiegando che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Russia ha accusato la Gran Bretagna di voler scatenare un “genocidio” fornendocon. “L’uso diconè una manifestazione di genocidio della popolazione contro la qualeusate e delle persone che le usano”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista alla ‘Sputnik‘.risponde: “Putin fa disinformazione” Anche il presidente russo, Vladimir Putin, ha criticato apertamente la decisione della Gran Bretagna di consegnare all’esercito di Kievcon. Ieri sera il ministero della Difesa britannico in una nota ha respinto le accuse, spiegando che ...

