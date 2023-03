Uova per la ricerca contro il cancro, torna l’evento di Pasqua promosso da Casa Ascione e Airc Campania (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pasqua alle porte, Casa Ascione apre il suo Atelier per la tradizionale iniziativa in favore della ricerca sul cancro. promosso insieme con l’Airc Comitato Campania, l’evento avrà luogo giovedì 23 marzo, a partire dalle ore 17, nello showroom napoletano di piazzetta Matilde Serao 19 (angiporto della Galleria Umberto I) e proseguirà (dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19) venerdì 24 e sabato 25 marzo. Il tradizionale appuntamento coniuga bellezza e tradizione dell’arte orafa, e del corallo in particolare, con la dolcezza del cioccolato per la causa benefica della ricerca sul cancro. Le Uova di Pasqua sono realizzate dalla fabbrica artigianale Mario Gallucci, che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023)alle porte,apre il suo Atelier per la tradizionale iniziativa in favore dellasulinsieme con l’Comitatoavrà luogo giovedì 23 marzo, a partire dalle ore 17, nello showroom napoletano di piazzetta Matilde Serao 19 (angiporto della Galleria Umberto I) e proseguirà (dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19) venerdì 24 e sabato 25 marzo. Il tradizionale appuntamento coniuga bellezza e tradizione dell’arte orafa, e del corallo in particolare, con la dolcezza del cioccolato per la causa benefica dellasul. Ledisono realizzate dalla fabbrica artigianale Mario Gallucci, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - Stefanialove_of : Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere co… - Italiantifa : Pov :'quando Salvini prese un mese per il lancio di uova .Da che pulpito .. - meopinelli : @LucaCipriani_ @matteo23___ @wazzaCN Beh te potrebbe veni er dubbio che quelle uova vengono comprate per i bambini… - matteo23___ : @LucaCipriani_ @wazzaCN @meopinelli non ci credo ha rosicato per il tuo tweet questo..per due uova di Pasqua uaheushduahdudh -