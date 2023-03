Uomini e Donne, nuova corteggiatrice per Riccardo Guarnieri: di chi si tratta? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, l’amatissimo dating show di Maria De Filippi, l’attenzione si è spostata su Riccardo Guarnieri, dopo le vicende di Gemma Galgani e Silvio che hanno dominato quella precedente. Com’è noto, il cavaliere di Taranto ha avuto una storia finita male con Gloria e ha ricevuto due rifiuti da Cristina e Roberta Di Padua. Ma il destino sembra voler sorridere al quarantenne, perché Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo in studio di una nuova corteggiatrice Uomini e Donne, alla nuova arrivata cade l’occhio su Riccardo Guarnieri: ecco chi è L’arrivo della nuova corteggiatrice ha suscitato subito l’interesse degli opinionisti, che hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella scorsa puntata di, l’amatissimo dating show di Maria De Filippi, l’attenzione si è spostata su, dopo le vicende di Gemma Galgani e Silvio che hanno dominato quella precedente. Com’è noto, il cavaliere di Taranto ha avuto una storia finita male con Gloria e ha ricevuto due rifiuti da Cristina e Roberta Di Padua. Ma il destino sembra voler sorridere al quarantenne, perché Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo in studio di una, allaarrivata cade l’occhio su: ecco chi è L’arrivo dellaha suscitato subito l’interesse degli opinionisti, che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - Quirinale : #Mattarella:Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ndrangheta. Donne e uom… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - marzdod : RT @BlusisSha: @rogerfailla1 @HuffPostItalia Durante l'epoca romana, in Italia l'omosessualità non era stigmatizzata come oggi: c'erano reg… - maxpat7531 : RT @poliziadistato: Auguri alle donne a agli uomini della #Poliziapenitenziaria, con i quali collaboriamo quotidianamente per garantire la… -