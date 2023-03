Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/03/23 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Posso dire che Alessio Corvino a non presentarsi in studio nella puntata odierna di Uomini e Donne aveva ogni santa ragione? Ecco, lo sto dicendo. E resto davvero allucinata nel sentire Lavinia Mauro affermare che “no, questa volta non vado a prenderlo perché ho ragione io, questa volta ho ragione io, ho ragione io” MA SCUSA NON è VERO, non hai ragione proprio per niente! Insomma, le puntate sono andate in onda ieri e oggi quindi abbiamo ancora fresco nella mente l’accaduto, e a me risulta che in TUTTA la puntata di ieri Lavinia con Corvino abbia parlato solo ed esclusivamente di sta benedetta segnalazione relativa all’ex fidanzata! Che lei oggi dica: “Ci rimango male, e il problema non era la segnalazione ma il fatto che lui non si sia preoccupato del mio stato d’animo e del fatto che avessi fatto racconti così ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Posso dire che Alessio Corvino a non presentarsi in studio nellaodierna diaveva ogni santa ragione? Ecco, lo sto dicendo. E resto davvero allucinata nel sentire Lavinia Mauro affermare che “no, questa volta non vado a prenderlo perché ho ragione io, questa volta ho ragione io, ho ragione io” MA SCUSA NON è VERO, non hai ragione proprio per niente! Insomma, le puntate sono andate in onda ieri e oggi quindi abbiamo ancora fresco nella mente l’accaduto, e a me risulta che in TUTTA ladi ieri Lavinia con Corvino abbia parlato solo ed esclusivamente di sta benedetta segnalazione relativa all’ex fidanzata! Che lei oggi dica: “Ci rimango male, e il problema non era la segnalazione ma il fatto che lui non si sia preoccupato del mio stato d’animo e del fatto che avessi fatto racconti così ...

