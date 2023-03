Uomini e Donne, Lavinia Mauro lascia il trono senza scegliere? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando Alessio Corvino è uscito dallo studio di Uomini e Donne dopo l’ennesima lite avuta con la tronista Lavinia Mauro per via di segnalazioni sulla sua ex fidanzata, che la scorsa settimana si trovava nello stesso locale in cui era lui, tutti – compresa la ragazza – pensavano che il corteggiatore sarebbe tornato nella registrazione successiva dopo aver avuto comunque un chiarimento con Lavinia. E invece Alessio il rosso ha sorpreso tutti non presentandosi, proprio come fece Carola Carpanelli prima della scelta di Federico Nicotera. Se non dovesse tornare più – cosa probabile, visto che non sembra interessato a Lavinia come Carola lo era a Federico – cosa ne sarà del trono della Mauro? La tronista lascerà senza ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando Alessio Corvino è uscito dallo studio didopo l’ennesima lite avuta con la tronistaper via di segnalazioni sulla sua ex fidanzata, che la scorsa settimana si trovava nello stesso locale in cui era lui, tutti – compresa la ragazza – pensavano che il corteggiatore sarebbe tornato nella registrazione successiva dopo aver avuto comunque un chiarimento con. E invece Alessio il rosso ha sorpreso tutti non presentandosi, proprio come fece Carola Carpanelli prima della scelta di Federico Nicotera. Se non dovesse tornare più – cosa probabile, visto che non sembra interessato acome Carola lo era a Federico – cosa ne sarà deldella? La tronista lascerà...

